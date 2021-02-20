Тексты, сайты, соц.сети

Когда кто-то просит меня рассказать себе, то обычно я прошу его присесть и приготовится выслушать увлекательный рассказ о жизни молодого

творческого парня, который любит искать новое, изучать неизвестное

и создавать прекрасное. Постараюсь коротко обозначить ключевые качество

своей личности, которые помогут вам достичь своих целей.

1. Большой опыт продаж — это значит, что я понимаю как подать ваш продукт целевой аудитории.

2. 7 лет работы в сфере проведения праздников ведущим — это значит что я умею говорить грамотно и писать красиво.

3. Опыт работы с театрами, постановка спектаклей — это значит что я умею

не просто писать, а создавать истории, захватывать внимание читателя

и вести его сознание туда, куда хочу.

4. Управление бизнесом, пусть и небольшим — это значит что

я ответственный, исполнительный, быстро и четко ставлю задачи и нахожу

решения.

5. Знания в работе конструкторов сайтов — это значит, что я могу создать вам сайт на Tilda, Wix, Яндекс