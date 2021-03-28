Арина Простакова AriinaprAriinapr
23 годаРоссия/Санкт-Петербург
3 года на фриланс-бирже
Был
3 года назад
Создаю сайты с лаконичным дизайном и логичной структурой. Сделаю так, чтобы посетители вашего сайта стали вашими клиентами.
Привет! Меня зовут Арина и я веб-дизайнер. Сейчас я расскажу тебе, почему тебе стоит обратиться именно ко мне:
Мои цены ниже, чем агентские, а все потому что у меня нет наценки за бренд, в создании проекта участие принимаю я одна, НО качество сайта от этого никак не портится.
⏳Я ценю время клиента так же, как и свое. Поэтому я всегда оперативно отвечаю и соблюдаю все сроки.
✅Знаю о всех современных трендах.
Здесь вы можете посмотреть мои работы https://www.behance.net/ariiinapro5bbd
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