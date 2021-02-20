Мурабек Махамбетов Murabek_MMurabek_M
Стоимость работы:
Разработка дизайна в Figma - от 15 000 руб. (Уникальный дизайн)
Аудит лендинга, анализ конкурентов и определение ЦА - 15 000 руб. (Повышение конверсии)
Разработка и верстка дизайна на Tilda, адаптив под Web/ Tablet/ Mobile, подключение доменов, платежных систем, добавление анимации и т.д - от 20 000 руб.
Профессиональный опыт: менее года
Форма собственности: Физ.лицо
Способы оплаты: безналичный расчёт.
Портфолио: https://murabekdesign.ru/
Работы:
https://project3113419.tilda.ws/page16340488.html
https://project3113419.tilda.ws/page16418715.html
https://project3113419.tilda.ws/page16616594.html
Примеры в Figma:
https://www.figma.com/file/UZj43JIC4QVwBDMEHLDXTg/...
Я создаю лендинги с уникальным дизайном и высокой конверсией заявок на Tilda. Я знаю основы продаж, дизайна и маркетинга.
Вот как я работаю.
Сначала провожу аналитику ЦА.
Ведь, если таргетолог гонит на сайт не верную аудиторию, то заявок не будет и не важно насколько крутой ваш сайт.
Затем анализирую конкурентов.
Смотрю их лендинги, прохожу воронки, выписываю сильные стороны и недостатки.
Далее анализирую сайт клиента.
Рассказываю, почему низкая конверсия, какие ошибки и как это можно исправить.
Подписываем договор на разработку.
Все сроки, этапы разработок прописаны в договоре и я не фрилансер, который пропадает и не отвечает на сообщения.
Разрабатываю дизайн.
Делаю один или несколько вариантов на выбор. Обсуждаем блоки и согласуем работу.
Разрабатываю лендинги на Tilda.
Адаптирую под планшеты и мобильные устройства. Добавляю легкую анимацию появления элементов. Добавляю метрики.
A/B тестирование.
Проверяем конверсию разных блоков, текстов и картинок. Анализирую поведение пользователей по Яндекс Метрике. Выбираем самый конверсионный вариант лендинга.