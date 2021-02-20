Разработчик продающих лендингов

Стоимость работы:

Разработка дизайна в Figma - от 15 000 руб. (Уникальный дизайн)

Аудит лендинга, анализ конкурентов и определение ЦА - 15 000 руб. (Повышение конверсии)

Разработка и верстка дизайна на Tilda, адаптив под Web/ Tablet/ Mobile, подключение доменов, платежных систем, добавление анимации и т.д - от 20 000 руб.

Профессиональный опыт: менее года

Форма собственности: Физ.лицо

Способы оплаты: безналичный расчёт.

Портфолио: https://murabekdesign.ru/

Работы:

https://project3113419.tilda.ws/page16340488.html

https://project3113419.tilda.ws/page16418715.html

https://project3113419.tilda.ws/page16616594.html

Примеры в Figma:

https://www.figma.com/file/UZj43JIC4QVwBDMEHLDXTg/...

Я создаю лендинги с уникальным дизайном и высокой конверсией заявок на Tilda. Я знаю основы продаж, дизайна и маркетинга.

Вот как я работаю.

Сначала провожу аналитику ЦА.

Ведь, если таргетолог гонит на сайт не верную аудиторию, то заявок не будет и не важно насколько крутой ваш сайт.

Затем анализирую конкурентов.

Смотрю их лендинги, прохожу воронки, выписываю сильные стороны и недостатки.

Далее анализирую сайт клиента.

Рассказываю, почему низкая конверсия, какие ошибки и как это можно исправить.

Подписываем договор на разработку.

Все сроки, этапы разработок прописаны в договоре и я не фрилансер, который пропадает и не отвечает на сообщения.

Разрабатываю дизайн.

Делаю один или несколько вариантов на выбор. Обсуждаем блоки и согласуем работу.

Разрабатываю лендинги на Tilda.

Адаптирую под планшеты и мобильные устройства. Добавляю легкую анимацию появления элементов. Добавляю метрики.

A/B тестирование.

Проверяем конверсию разных блоков, текстов и картинок. Анализирую поведение пользователей по Яндекс Метрике. Выбираем самый конверсионный вариант лендинга.