Надежный маркетолог для вашего бизнеса!

ЛУЧШИЙ МАРКЕТОЛОГ 2019 года по версии портала YouDo. Работаю со всеми вида контекстной рекламы, имею обширное портфолио, более 150-ти настроенных рекламных кампаний. Поэтому, корее всего, я уже продвигал вашу нишу и прекрасно в ней разбираюсь, напишите мне – и я скажу точно. Являюсь сертифицированным специалистом ЯндексДирект, ЯндексМетрика, Google Ads и Google Analitics. Работая со мной, вы можете не сомневаться в качестве настройки рекламной кампании.