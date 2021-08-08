Надежный маркетолог для вашего бизнеса!
ЛУЧШИЙ МАРКЕТОЛОГ 2019 года по версии портала YouDo. Работаю со всеми вида контекстной рекламы, имею обширное портфолио, более 150-ти настроенных рекламных кампаний. Поэтому, корее всего, я уже продвигал вашу нишу и прекрасно в ней разбираюсь, напишите мне – и я скажу точно. Являюсь сертифицированным специалистом ЯндексДирект, ЯндексМетрика, Google Ads и Google Analitics. Работая со мной, вы можете не сомневаться в качестве настройки рекламной кампании.
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Портфолио
- Сертификация Яндекс.Метрика90 просмотров
- Сертификация Google КМС100 просмотров
- Сертификация Google видеокампании70 просмотров
- Сертификация Google Analytics72 просмотра
- Сертификация Google Реклама49 просмотров
- Сертификация Яндекс.Директ58 просмотров
Контекстная реклама
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нет отзывов
$20/час
от $95от 2 дней
нет рейтинга