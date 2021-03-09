Сделать лендинг на тильде

Создание сайта для интернет - магазина( домашний декор).Нужен сайт сейчас номинально и формально. Указать контакты ,каталог ,адреса и цены. В дальнейшем-нужно будет дополнять информацию ,фото. Ничего мудреного и сложного. Понятный интерфейс.
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Макет готов в фигме, необходимо сделать лендинг в тильде со всеми адаптивами.
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