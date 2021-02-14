Допилить лендинг

Здравствуйте! Мы хотим запустить свой интернет-аукцион, уже есть примерное виденье, скажу проще, хочется сделать копию уже существующего сайта. Когда я говорю копию, то имею ввиду один в один, но со своим дизайном. Сам сайт: https://bisabo.ru/demo Далее, после регистрации ...