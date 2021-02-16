Доработать страницу сайта

1. Сделать телефон активным на мобильной версии страницы.

2. Интегрировать микроразметку на странице.

3. Разместить блоки текста, изображений по примеру.

4. Добавить карточки товара.

5. Добавить кнопку «позвонить и купить» в карточке товара.

ВАЖНО!

Берите в работу, если Вам подходят следующие условия:

1. У Вас есть 2 – 3 сделанных сайта на заказ и контакты заказчиков, кому вы верстали сайты (нужна обратная связь о Вашей работе от заказчика)

2. У Вас есть успешный опыт работы с микроразметкой (внедрена в Ваших работах)

3. Знаете как разместить на странице Last-Modified и/или If-Modified-Since

Вместе с заявкой отправьте ссылку на 2 сайта, выполненных на заказ и контакт заказчиков (мессенджер/телефон/ почта), которые могут дать отзыв по

Вашей работе.