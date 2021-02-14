Создание сайта

Сайты «под ключ»Закрыт42 заявки1434 просмотра
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Необходим сайт для ресторана азиатской кухни, основные разделы: меню, фото ресторана, акции, возможность заказать с доставкой, контакты. В предложении, пожалуйста, указывайте бюджет, cms и сроки выполнения.

3 года назад
vikuka
30 летРоссия
5 лет в сервисе
Была
год назад