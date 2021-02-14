Сделать сайт (landing) на готовом шаблоне

1)Требуется сделать сайт (1 страница) в виде landing на готовом шаблоне (любой), в котором будут внутренние страницы, но все это копии одной только страницы.

Во внутренних страницах должен автоматически меняться текст в зависимости от адреса ссылки. К примеру http://сайт.ру/балашиха/ - везде где стоит %%город%% - текст меняется на "Балашиха".

Сайт будет состоять из более 100 страниц (все это копии 1 страницы) поэтому нужно чтобы редактирование замены городов было удобным (можно через файл).

Можно использовать подходящий шаблон, структура стандартная: шапка, услуги, о нас, почему мы и тд.

Услуга - аренда спецтехники.

Прототип страницы отправлю.

2) Если оказываете услугу продвижения, напишите тоже об этом.