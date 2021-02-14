Сделать сайт (landing) на готовом шаблоне

Тз прилагается
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
1)Требуется сделать сайт (1 страница) в виде landing на готовом шаблоне (любой), в котором будут внутренние страницы, но все это копии одной только страницы.
Во внутренних страницах должен автоматически меняться текст в зависимости от адреса ссылки. К примеру http://сайт.ру/балашиха/ - везде где стоит %%город%% - текст меняется на "Балашиха".
Сайт будет состоять из более 100 страниц (все это копии 1 страницы) поэтому нужно чтобы редактирование замены городов было удобным (можно через файл).
Можно использовать подходящий шаблон, структура стандартная: шапка, услуги, о нас, почему мы и тд.
Услуга - аренда спецтехники.
Прототип страницы отправлю.
2) Если оказываете услугу продвижения, напишите тоже об этом.
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