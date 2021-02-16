Скопировать сайт на вордпресс

$150
Сайты «под ключ»Закрыт13 заявок1413 просмотров
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мне нужно скопировать вот этот вебсайт http://www.pdmodular.com/

мне нужна точная копия сделанная на вордпрессе (все без исключения страницы сайта)

у сайта один язык!

доступа к сайту у меня нет

3 года назад
BrndCrte
47 летИзраиль
15 лет в сервисе
Был
7 дней назад
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