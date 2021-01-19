Веб-дизайн сайтов, лендингов, UI/UX 🔥
👋 Привет!
Меня зовут Анастасия, я веб-дизайнер из Бреста, также увлекаюсь фото природы, рисованием, психологией. Мне с детства нравилось рисовать и придумывать не стандартные решения, собственно так дизайн меня и заинтересовал, и я начала своё развитие в этой сфере.
Что я предлагаю
Скучный сайт
⚡ Стильный, современный и воздушный дизайн
⚡ Сдача проекта в срок (соблюдение дедлайна)
⚡ Адаптивы
⚡ Редизайн сайта под современные тенденции
⚡ Изменение готовых проектов
⚡ По окончанию проекта даю ссылку в формате " .fig ", т.к. делаю дизайн в программе Figma
Я работаю в программах
⭕ Figma
⭕ Photoshop
⭕ Tilda
Все правки бесплатные!
Иметь обратную связь от заказчика - здорово. Напишите, что нужно поправить и я это изменю.
Условия работы
Начинаю работу над проектом при предоплате 20% , если не сложатся отношения во время рабочего процесса — предоплату верну.
Наличие брифа и ТЗ. Если брифа нет, вышлю свой
Со мной можно связаться
https://t.me/AnastasiaWebDes
Я против войны в Украине!
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недостаточно оценок
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недостаточно рекомендаций
$300
средняя цена заказа
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нет принятых заявок
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нет постоянных заказчиков
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нет безопасных платежей
Портфолио
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- Тropical plants landing page135 просмотров
Отзывы заказчиков
$300
10 баллов
3 года назад
Все прошло замечательно! Она была постоянно на связи, работала даже на выходных, изучила и поняла специфику проекта и что мы хотим, адекватно отнеслась и к крититике и все хорошо сделала!
Ответный отзыв
Замечательный заказчик 👍🏻 Всегда на связи, ясно излагает задачи, оперативно проверяет и оценивает проделанную работу, оплата в срок! Рада была принять участие в проекте :)