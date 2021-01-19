Веб-дизайн сайтов, лендингов, UI/UX 🔥

👋 Привет!

Меня зовут Анастасия, я веб-дизайнер из Бреста, также увлекаюсь фото природы, рисованием, психологией. Мне с детства нравилось рисовать и придумывать не стандартные решения, собственно так дизайн меня и заинтересовал, и я начала своё развитие в этой сфере.

Что я предлагаю

Скучный сайт

⚡ Стильный, современный и воздушный дизайн

⚡ Сдача проекта в срок (соблюдение дедлайна)

⚡ Адаптивы

⚡ Редизайн сайта под современные тенденции

⚡ Изменение готовых проектов

⚡ По окончанию проекта даю ссылку в формате " .fig ", т.к. делаю дизайн в программе Figma

Я работаю в программах

⭕ Figma

⭕ Photoshop

⭕ Tilda

Все правки бесплатные!

Иметь обратную связь от заказчика - здорово. Напишите, что нужно поправить и я это изменю.

Условия работы

 Начинаю работу над проектом при предоплате 20% , если не сложатся отношения во время рабочего процесса — предоплату верну.

 Наличие брифа и ТЗ. Если брифа нет, вышлю свой

Со мной можно связаться

 [email protected]

 https://t.me/AnastasiaWebDes