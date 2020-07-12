Middle backend разработчик
Middle backend разработчик, с 3+ года опыта.
Аккаунт использую только для работы с БС с постоянными заказчиками.
Не заинтересован в вакансиях или в проектных работах.
Linkedin профиль: https://www.linkedin.com/in/otkelbay-akberdi-775507167/
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Отзывы заказчиков
$100
10 баллов
5 лет назад
AndroidSQL
Спасибо!
Ответный отзыв
Лучший заказчик
$100
10 баллов
5 лет назад
AndroidFirebaseJavaPHP
Благодарю за качественную работу. Рекомендую к сотрудничеству!
Ответный отзыв
Очень крутой заказчик, работать было в одно удовольствие!