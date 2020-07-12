Middle backend разработчик

Middle backend разработчик, с 3+ года опыта.

Аккаунт использую только для работы с БС с постоянными заказчиками.

Не заинтересован в вакансиях или в проектных работах.

Linkedin профиль: https://www.linkedin.com/in/otkelbay-akberdi-775507167/