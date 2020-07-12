otkel

Акберди otkel

 
27 лет
7 лет на фриланс-бирже
Был
7 месяцев назад
Middle backend разработчик

Middle backend разработчик, с 3+ года опыта.

Аккаунт использую только для работы с БС с постоянными заказчиками.

Не заинтересован в вакансиях или в проектных работах.

Linkedin профиль: https://www.linkedin.com/in/otkelbay-akberdi-775507167/

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Отзывы заказчиков

Exteel
Кирилл 
33 года
10 лет в сервисе
Был
25 дней назад
$100
10 баллов
5 лет назад
Доработать backend мобильного приложения
AndroidSQL
Спасибо!
Лучший заказчик
Ответный отзыв
Exteel
Кирилл 
33 года
10 лет в сервисе
Был
25 дней назад
$100
10 баллов
5 лет назад
Доработать backend мобильного приложения
AndroidFirebaseJavaPHP
Благодарю за качественную работу. Рекомендую к сотрудничеству!
Очень крутой заказчик, работать было в одно удовольствие!
Ответный отзыв