https://codecanyon.net/item/vendor-app-for-woocommerce/26849583 Мы купили это приложение, там есть несколько косяков. 1) На странице добавления товара нет выбора категорий, до апдейта приложения они были, но не отображались все категории сайта, отображались лишь какое-то ...
Доработать backend мобильного приложения
Требуется исполнитель на доработку бэкенд части мобильного приложения по доставке еды и напитков. Состоит из:- Мобильное приложение для заказа еды (https://play.google.com/store/apps/details?id=ru.myke..)- Мобильное приложение для водителя (https://play.google.com/store/apps/details?id=am.emti..)- Панель администратора магазина (для добавления товаров, редактирования цен, получения новых заявок)- Панель суперадмина (представляет собой панель магазина с расширенными полномочиями, позволяющими управлять водителями (активировать их, редактировать данные), добавлять торговые сети, добавлять логины и пароли пользователей торговых сетей)Приложения написаны на Java, панели администратора React, backend на php (+часть реализована на Google firebase), в последствии предполагается портирование приложения на iOS.Требуется оценить и внести правки согласно заданию, а также передать Android-разработчику требуемую информацию по методам. Более подробные комментарии к проекту и доступы отправлю в ЛС.ТЗ: https://yadi.sk/i/4Vpz_dJgv47lRg (за более подробными объяснениями - в ЛС)
Выбранный исполнитель
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