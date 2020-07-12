Доработать backend мобильного приложения

Требуется исполнитель на доработку бэкенд части мобильного приложения по доставке еды и напитков. Состоит из:- Мобильное приложение для заказа еды (https://play.google.com/store/apps/details?id=ru.myke..)- Мобильное приложение для водителя (https://play.google.com/store/apps/details?id=am.emti..)- Панель администратора магазина (для добавления товаров, редактирования цен, получения новых заявок)- Панель суперадмина (представляет собой панель магазина с расширенными полномочиями, позволяющими управлять водителями (активировать их, редактировать данные), добавлять торговые сети, добавлять логины и пароли пользователей торговых сетей)Приложения написаны на Java, панели администратора React, backend на php (+часть реализована на Google firebase), в последствии предполагается портирование приложения на iOS.Требуется оценить и внести правки согласно заданию, а также передать Android-разработчику требуемую информацию по методам. Более подробные комментарии к проекту и доступы отправлю в ЛС.ТЗ: https://yadi.sk/i/4Vpz_dJgv47lRg (за более подробными объяснениями - в ЛС)