Разработка мобильного приложения по Android

  1. Биржа фриланса
  2. Мобильные приложения
Закрыт7 заявок1039 просмотров

Добрый день!Сколько будет стоить разработать мобильное приложение нативное для Android пока нужно.Регистрация пользователя по тел. номеру - смс приходит код потверждения.Далее предлагается заполнить поля Региона и адреса - телефон подставляется из регистрации.После заполнения перекидывает на страницу с услугами.Услуг максимум 6 - ть. Они будут показываться в зависимости от региона.нажимая на услугу выскакивает форма с полями, которую пользователь заполняет и данная форма уходит на почту. Нужна пока база БД на хостинге откуда будут подцепляться данные.

Бэкенд не нужен пока.

Нужен еще архив заказов. Вкратце пока так.

Бюджет не большой, т.к. проект пилотный.

Безопасная сделка или пост оплата. 

Android
5 лет назад
klogachev
Кузьма 
45 лет
11 лет в сервисе
Был
7 месяцев назад

Заявки фрилансеров

Антон
 
24 года
5 лет в сервисе
Был
2 года назад
5 отзывов(-1)
5 лет назад
Александр
 
28 лет
6 лет в сервисе
Был
2 года назад
5 лет назад
Вадим
 
58 лет
7 лет в сервисе
Был
4 года назад
4 отзыва
5 лет назад
Андрей
 
35 лет
10 лет в сервисе
Был
3 года назад
46 отзывов
5 лет назад
Сергей
 
40 лет
5 лет в сервисе
Был
2 дня назад
1 отзыв
5 лет назад
Михаил
 
41 год
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 лет назад
Александр
 
40 лет
13 лет в сервисе
Был
2 года назад
5 отзывов
5 лет назад

  • Похожие заказы

  • Написать мобильное приложение под IOS/Android

    $600

    Необходимо разработать мобильное приложение,поддерживающее платформы Apple iOS,Android для последующей публикации в AppStore и Google Play. Функционал:Приложение будет использовать в себе элементы игры (подобие лотереи. Рис.1)Приложение включает в себя использование пользователями электронных кошельков и привязки банковских карт. Приложение ...

    AndroidiOS
    Мобильные приложения5 заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • Исправить приложение

    https://codecanyon.net/item/vendor-app-for-woocommerce/26849583 Мы купили это приложение, там есть несколько косяков.  1) На странице добавления товара нет выбора категорий, до апдейта приложения они были, но не отображались все категории сайта, отображались лишь какое-то ...

    WooCommerce
    Мобильные приложения2 заявки
    Закрыт
    5 лет назад

  • Разработка проекта по доставке еды на React Native

    Добрый день, Есть несколько задач на оценку по проекту на React Native. Проект делается с нуля, заложили архитектуру, теперь нужны руки, которые будут помогать решать те или иные задачи.

    React Native
    Мобильные приложения5 заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • Разработка мобильного приложения

    $570

    Требуется разработка (программирование) мобильного приложения для телефонов IOS и Android).нативные языки програмировнаия.  Figma дизайн – есть.  Все делаем максимально просто, приложение ЦА которого являются торговые представители разных отраслей.  Оплата напрямую разработчику в ...

    AndroidFigmaiOS
    Мобильные приложения8 заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • Сконвертировать код iOS приложения до Swift 5

    $80

    Есть мобильное приложение, которое написано на Swift 4 и прекрасно собирается и работает на XCode 10. Необходимо обновить все зависимости приложения код сконвертировать его до Swift 5 и собирать на XCode 11 с последними версиями ...

    iOSSwift
    Мобильные приложения2 заявки
    Закрыт
    5 лет назад

  • Подписка в приложении Android

    Реализовать в приложении Android 1. Возможность покупки подписки (несколько видов) 2. Проверка даты окончания подписки, если покупка уже куплена и показывать дату окончания, вместо возможности купить. Сделать приложение с одним ...

    Android
    Мобильные приложения3 заявки
    Закрыт
    5 лет назад

  • IOS приложение для звонков

    $140

    Нужно сделать приложение для звонков, дать ipa для заливки  Аккаунт apple. Главное чтобы работала и было название и иконка, которое я предоставлю.Дизайн минимальный-главное, единственная функция  Приложение для общения внутри  рабочей группы, ничего необычного.   ...

    iOS
    Мобильные приложения4 заявки
    Закрыт
    5 лет назад

  • Разработка мобильного приложения для iOS

    $1000

    Доброго времени суток! Необходимо разработать приложение для iPhone/iPad, которое в браузере Safari блокирует рекламу и предупреждает об опасных сайтах. Пулы адресов, которые надо блокировать, будут загружаться с сервера и мы их предоставим. ...

    iOS
    Мобильные приложения7 заявок
    Закрыт
    5 лет назад