Разработка мобильного приложения по Android

Добрый день!Сколько будет стоить разработать мобильное приложение нативное для Android пока нужно.Регистрация пользователя по тел. номеру - смс приходит код потверждения.Далее предлагается заполнить поля Региона и адреса - телефон подставляется из регистрации.После заполнения перекидывает на страницу с услугами.Услуг максимум 6 - ть. Они будут показываться в зависимости от региона.нажимая на услугу выскакивает форма с полями, которую пользователь заполняет и данная форма уходит на почту. Нужна пока база БД на хостинге откуда будут подцепляться данные.

Бэкенд не нужен пока.

Нужен еще архив заказов. Вкратце пока так.

Бюджет не большой, т.к. проект пилотный.

Безопасная сделка или пост оплата.