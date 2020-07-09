Разработка мобильного приложения

$570
  1. Биржа фриланса
  2. Мобильные приложения
Закрыт8 заявок795 просмотров

Требуется разработка (программирование) мобильного приложения для телефонов IOS и Android).нативные языки програмировнаия.

 Figma дизайн – есть.

 Все делаем максимально просто, приложение ЦА которого являются торговые представители разных отраслей.

 Оплата напрямую разработчику в режиме постоплаты, возможно разбить на этапы и оплату проводить по 

каждому этапу отдельно. Срок – разумный, до 2 недель. Готовы обсуждать.

AndroidFigmaiOS
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