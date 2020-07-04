Верстка под Ionic

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Закрыт2 заявки658 просмотров

Ищу специалиста для верстки  экрановмобильного приложения под Ionic. Все экраны уже готовы в виде PSD файлов. Версткадолжна быть под Angular 9. Могу дать пример

Angular
5 лет назад
bigbird
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Тарас
 
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