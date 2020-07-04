Здравствуйте, нужна консультация, по настройке и оптимизации Google UAC, работаю с дейтингом приложение на платформе андроид. Пишите свои цены обсудим.
Верстка под Ionic
Ищу специалиста для верстки экрановмобильного приложения под Ionic. Все экраны уже готовы в виде PSD файлов. Версткадолжна быть под Angular 9. Могу дать пример
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