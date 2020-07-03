В наличии имеется простое приложение гуглокартой на полный экран. Оно сделано на старой версии React-Native 0.57.5 и работало под iOS Нужно: - апгрейд до последней стабильной версии React-Native - сделать Android ...
Разработка мобильного приложения
Разработка мобильного приложения на Android и iOS для обеспечение доступа для пользователей к информации с использованием современных технологий в целях улучшения их знаний в области законодательства, регулирующего деятельность. ТЗ прилагаю.
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