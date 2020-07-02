Android приложение kotlin

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Мобильные приложения
Закрыт2 заявки961 просмотр

Есть приложение на андройд Kotlin. которое нужно доделать, включая api. Первая тестовая часть в тз. Все разворачиваете у себя и делаете   Оплата по факту, если сработаемся, будем сотрудничать. Срок 3 дня.

AndroidKotlin
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qwerti_ru
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