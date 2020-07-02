Необходимо создать приложение под Android в 9 экранов (может 10-11 возможно добавим раздел новости), суть приложения в том чтобы забрать по урлу JSON файл, и отобразить его содержимое в 4 экранах по категориям. К приложению ...
Android приложение kotlin
Есть приложение на андройд Kotlin. которое нужно доделать, включая api. Первая тестовая часть в тз. Все разворачиваете у себя и делаете Оплата по факту, если сработаемся, будем сотрудничать. Срок 3 дня.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $400Мобильные приложения6 заявокЗакрыт5 лет назад
НИЧЕГО не менять в приложении, просто выполнить инструкцию, и используя МАС и Xcode сделать эти шаги. Инструкция ниже. Приложение вышлю как договоримся.Мобильные приложения3 заявкиЗакрыт5 лет назад
Нужно сделать приложение по типу баду,тиндера, мамбы только для спорта. Нужна только альфа версия, без дальнейшей поддержки. Есть подробное ТЗ. Под iOS/AndroidМобильные приложения9 заявокЗакрыт5 лет назад
В мобильном приложении на андроид и ios необходимо реализовать звонки с домофона на мобильные устройства. Нужен человек, который имел дело с sip-протоколами и библиотеками, которые для этого используются, или имел опыт написания такой библиотеки.Мобильные приложения1 заявкаЗакрыт5 лет назад
Установить в мобильное приложение SDK код (для Facebook) и разместить его в кабинете разработчика Facebook (хотя это можем сделать сами) главное прописать эти коды. Приложение не сложное написано на 2 React Native.Мобильные приложения2 заявкиЗакрыт5 лет назад
Привет! Наша компания в поисках Ruby on rails + IOS (Swift) разработчика на фуллтайм на краткосрочный проект. Основные требования к кандидату: опыт коммерческой разработки по данному стеку от 2+ лет;уровень разговорного английского языка B2+.Мобильные приложения1 заявкаЗакрыт5 лет назад
- $800
Нужно создать приложение для получения трансляции экрана IOS устройства. Вторым этапом будет обработка данной трансляции, нарезка на скриншоты нужных мне приложений в отдельной папке каждого устройства. Пройти проверку и выгрузить в апстор. Взять за пример ...Мобильные приложения3 заявкиЗакрыт5 лет назад
Требуется разработчик для создания мобильного приложения под iOs платформу. Приложение для создания Stories в Instagram. По функционалу как следующие приложения: https://apps.apple.com/us/app/nichi-collage-stories-maker/id1442041390 https://apps.apple.com/us/app/made-story-editor-collage/id1440299596 Указывайте пожалуйста стоимость и сроки за данную ...Мобильные приложения7 заявокЗакрыт5 лет назад
Задача: Разработать 2 нативных приложения под ios и Android. Версия для Android >=5, iOS >=12В приложении должна быть только 1 функция: Вывод текста на экране звонка при входящем звонке привязанного к ...Мобильные приложения4 заявкиЗакрыт5 лет назад