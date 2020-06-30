Мобильное iOs приложение / Swift Developer

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Закрыт7 заявок1065 просмотров

Требуется разработчик для создания мобильного приложения под iOs платформу.  Приложение для создания Stories в Instagram. 

По функционалу как следующие приложения:

https://apps.apple.com/us/app/nichi-collage-stories-maker/id1442041390

https://apps.apple.com/us/app/made-story-editor-collage/id1440299596

Указывайте пожалуйста стоимость и сроки за данную работу.

Большое спасибо!

iOSSwift
5 лет назад
guest_15935346325439
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