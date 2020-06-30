Разработать Android / iOS приложение для анализа профилей в соц.сетях

Есть набор нейросетей (алгоритм уже проработан и тестируется), на его основе нужно разработать относительно простое приложение под iOS / Android.

Оплата достойная. Требуются исполнители исключительно с опытом разработки приложений для смартфонов, работающих с VKontakte, Instagram и Facebook. Потребуется предварительная консультация по данному вопросу.