Разработать Android / iOS приложение для анализа профилей в соц.сетях

  1. Биржа фриланса
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Закрыт12 заявок840 просмотров

Есть набор нейросетей (алгоритм уже проработан и тестируется), на его основе нужно разработать относительно простое приложение под iOS / Android. 

Оплата достойная. Требуются исполнители исключительно с опытом разработки приложений для смартфонов, работающих с VKontakte, Instagram и Facebook. Потребуется предварительная консультация по данному вопросу.

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