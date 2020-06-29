Создание нейронной сети, позволяющей менять лицо на изображениях на лицо пользователя. Допускается реализация проекта на любом языке Получение данных пользователя и обработка данных должна происходить на разных устройствах. После замены лица на ...
Разработка мобильного приложения.
Нужно разработать мобильное приложение с последующим размещением на App Store и Google Play Market.
Приложение для обмена сообщениями, размещение новостной ленты и т.д. Больше подробностей в личку.
Исполнители, просьба показывайте примеры Ваших работ.
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