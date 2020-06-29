Разработка мобильного приложения.

$150
  1. Биржа фриланса
  2. Мобильные приложения
Закрыт9 заявок650 просмотров

Нужно разработать мобильное приложение с последующим размещением на App Store и Google Play Market.

Приложение для обмена сообщениями, размещение новостной ленты и т.д. Больше подробностей в личку.

Исполнители, просьба показывайте примеры Ваших работ.

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