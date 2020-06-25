Cнятие и отправка скриншотов в iOS устройствах

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Закрыт2 заявки349 просмотров

Суть проекта:Требуется написать программу, которая работает в фоновом режиме на iOS устройстве, снимает раз в секунду скриншоты с экрана и отправляет эти скриншоты на заданный сервер. Как вариант, это могут быть не скриншоты, а короткие потоковые видео.На данный момент нужен рабочий прототип. Но у проекта большие планы по развитию.Требования:- Большой опыт разработки под iOS- Опыт работы со скриншотами и видеопотоками под iOSЖелательно:- Java

iOSJava
5 лет назад
Polly_997
Полина 
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Заявки фрилансеров

Молчанова
 
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Георгий
 
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