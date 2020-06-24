Добрый вечер!Нам нужно сделать приложение под айос и андроидПриложение интернет магазин
Нужно распознать паркет, пол, плитку по фотографии
Нужен человек знающий на практике технологии ARkit и Arcore
Основние задачи:
1. Создание софта для оприделения обьектов в комнате;
2. Определение размеров обьекта;
2. Опраделение пола в комнате;
3. Замена текстуры пола;
4. Опреление размеры текстуры (одного полигона)
Задача: написать обработчик на веб интерфейсе, распознать по фотографии паркет, пол в комнате и наложыть свой паркет.
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