Нужно распознать паркет, пол, плитку по фотографии

  1. Биржа фриланса
  2. Мобильные приложения
Закрыт2 заявки413 просмотров

Нужен человек знающий на практике технологии ARkit и Arcore

Основние задачи:

1. Создание софта для оприделения обьектов в комнате;

2. Определение размеров обьекта;

2. Опраделение пола в комнате;

3. Замена текстуры пола;

4. Опреление размеры текстуры (одного полигона)

Задача: написать обработчик на веб интерфейсе, распознать по фотографии паркет, пол в комнате и наложыть свой паркет.

5 лет назад
swdesign16
Артур 
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