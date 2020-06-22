Нужно несложное приложения для гугле плей и аппстори. Дизайн будет предоставлен, ТЗ прилагается. Нужно будет создать и загрузить в гугле и аппле.
Ищу Xamarin разработчика
Ищу Xamarin разработчика.
Необходимо создать кроссплатформенное мобильное приложение в криптовалютной тематике. Для приложения готова верстка. Нужно добавить backend часть. API писать не нужно, предоставим. Техническое задание и исходники в личные сообщения.
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