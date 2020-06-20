Управление заказами — Android

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Закрыт13 заявок448 просмотров

Здравствуйте. Нужно написать приложение для управлениями заказами для сервиса по доставки еды из разных ресторанов.

Экраны:

1. Форма авторизации.

2. Список заказов — статусы: Новый заказ, доставлен, отменен.

3. Страница заказа: Имя, телефон, адрес, комментарий, заказ, время и дата заказа.

Работать должно по API, заказы передаются через сайт в админ-панель.

Рассмотрю предложения с ценой выше, укажите это в комментарии.

Android
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