Андроид приложение для учета вещей на складе

Приложение которое позволяет отслеживать какой предмет лежит в какой ячейке

Нужно:

1. Хранить список складов (можно воспринимать как ревизию ) -> ячеек -> вещей

2. Каждая вещь ложится или забирается с ячейки путем сканирования QR кода

3. QR код генерируется с внутренним уникальным ID и некоторыми данными которые можно настроить а приложении ( для генерации QR кода уже готов код), код можно сохранить как картинку или распечатать

4. Можно отследить сколько вещей находится в какой ячейке / складе

5. Имеет способ выгрузки/востановления базы данных предметов

6. Все тексты в файлах локализаций

Дополнительно:

7. Приложение имеет платную и бесплатную версию

﻿7.1 Бесплатная показывает рекламу после каждого 4-6го сканирования не имеет синхронизации

7.2 Платная версия не содержит рекламы и может синхронизироватся через облако

В заявке указывайте цену за все 7 пунктов, в личных сообщениях укажите стоимость также только первых 6ти пунктах

Мокап приложения сделан в proto.io , кликабельный

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