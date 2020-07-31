Андроид приложение для учета вещей на складе

  1. Биржа фриланса
  2. Мобильные приложения
Завершен10 заявок718 просмотров

Приложение которое позволяет отслеживать какой предмет лежит в какой ячейке

Нужно: 

1. Хранить список складов (можно воспринимать как ревизию ) -> ячеек -> вещей

2. Каждая вещь ложится или забирается с ячейки путем сканирования QR кода 

3. QR код генерируется с внутренним уникальным ID и некоторыми данными которые можно настроить а приложении ( для генерации QR кода уже готов код), код можно сохранить как картинку или распечатать

4. Можно отследить сколько вещей находится в какой ячейке / складе 

5. Имеет способ выгрузки/востановления базы данных предметов 

6. Все тексты в файлах локализаций

Дополнительно:

7. Приложение имеет платную и бесплатную версию

﻿7.1 Бесплатная показывает рекламу после каждого 4-6го сканирования не имеет синхронизации

7.2 Платная версия не содержит рекламы и может синхронизироватся через облако

В заявке указывайте цену за все 7 пунктов, в личных сообщениях укажите стоимость также только первых 6ти пунктах

Мокап приложения сделан в proto.io , кликабельный 

Задавайте вопросы 

Android
5 лет назад
nazymko
Андрей 
34 года
10 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

stiepan-maltsiev
22 года
5 лет в сервисе
Был
2 года назад
5 лет назад
$350
15 дней
Будем продолжать
Оплата вовремя, адекватный заказчик.

Заявки фрилансеров

Никита
 
28 лет
5 лет в сервисе
Был
3 года назад
5 лет назад
Александр
 
36 лет
13 лет в сервисе
Был
9 часов назад
287 отзывов
5 лет назад
Александр
 
28 лет
6 лет в сервисе
Был
2 года назад
5 лет назад
stiepan-maltsiev
22 года
5 лет в сервисе
Был
2 года назад
5 лет назад
Максим
 
37 лет
13 лет в сервисе
Был
4 часа назад
11 отзывов
5 лет назад
Сергей
 
40 лет
5 лет в сервисе
Был
3 дня назад
1 отзыв
5 лет назад
Максим
 
48 лет
19 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
5 лет назад
Андрей
 
35 лет
10 лет в сервисе
Был
3 года назад
46 отзывов
5 лет назад
Роман
 
38 лет
11 лет в сервисе
Был
5 лет назад
1 отзыв(-1)
5 лет назад
Екатерина
 
25 лет
5 лет в сервисе
Была
5 лет назад
5 лет назад