Разработать програмное обеспечение под Android и IOS

Необходимо выполнить доработку и разработку нового приложения для IOS

Что имеется на текущий иомент

1. готовое приложение firstksru (в Play маркете)

2. по нему необходимо сделать изменение и небольшую доработку

Что необходимо сделать

1. Выполнить точно такоеже приложение как и на Android только на IOS

Все исходники по готовому приложению имеются

Ищем надежного разработчика , так как в настоящее время приложение делается как пилотный проект в дальнешейм будут происходить доработки