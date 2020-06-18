Разработать програмное обеспечение под Android и IOS

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Необходимо выполнить доработку и разработку нового приложения для IOS

Что имеется на текущий иомент

1. готовое приложение firstksru (в Play маркете)

2. по нему необходимо сделать изменение и небольшую доработку

Что необходимо сделать

1. Выполнить точно такоеже приложение как и на Android только на IOS

Все исходники по готовому приложению имеются 

Ищем надежного разработчика , так как в настоящее время приложение делается как пилотный проект в дальнешейм будут происходить доработки 

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