Приложение должно работать с картой гугл или яндекс. Коротко: личный кабинет, по адресу выставляется метка на карте или самостоятельно человек может указать метку на карте.
Разработать програмное обеспечение под Android и IOS
Необходимо выполнить доработку и разработку нового приложения для IOS
Что имеется на текущий иомент
1. готовое приложение firstksru (в Play маркете)
2. по нему необходимо сделать изменение и небольшую доработку
Что необходимо сделать
1. Выполнить точно такоеже приложение как и на Android только на IOS
Все исходники по готовому приложению имеются
Ищем надежного разработчика , так как в настоящее время приложение делается как пилотный проект в дальнешейм будут происходить доработки
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