Приложение для Android и IOS

  1. Биржа фриланса
  2. Мобильные приложения
Закрыт19 заявок781 просмотр

Приложение должно работать с картой гугл или яндекс. Коротко: личный кабинет, по адресу выставляется метка на карте или самостоятельно человек может указать метку на карте. 

AndroidiOS
4 года назад
mihbichkov
Михаил 
36 лет
7 лет в сервисе
Был
3 года назад
15 отзывов

Заявки фрилансеров

Евгений
 
25 лет
4 года в сервисе
Был
4 года назад
4 года назад
Юлия
 
46 лет
4 года в сервисе
Была
3 года назад
4 года назад
Андрей
 
28 лет
5 лет в сервисе
Был
3 года назад
4 года назад
Алексей
 
45 лет
6 лет в сервисе
Был
год назад
4 года назад
Евгений
 
35 лет
6 лет в сервисе
Был
6 часов назад
27 отзывов
4 года назад
Сергей
 
27 лет
8 лет в сервисе
Был
5 лет назад
1 отзыв
5 лет назад
Никита
 
28 лет
5 лет в сервисе
Был
3 года назад
5 лет назад
Александра
 
35 лет
5 лет в сервисе
Была
5 лет назад
5 лет назад
Максим
 
48 лет
19 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
5 лет назад
Андрей
 
35 лет
10 лет в сервисе
Был
3 года назад
46 отзывов
5 лет назад
Никита
 
33 года
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 лет назад
Иван
 
26 лет
5 лет в сервисе
Был
3 года назад
6 отзывов(-1)
5 лет назад
Андрей
 
42 года
7 лет в сервисе
Был
12 часов назад
1 отзыв
5 лет назад
Сергей
 
40 лет
5 лет в сервисе
Был
3 дня назад
1 отзыв
5 лет назад
Тарас
 
40 лет
10 лет в сервисе
Был
6 месяцев назад
37 отзывов
5 лет назад
Александр
 
28 лет
6 лет в сервисе
Был
2 года назад
5 лет назад
Александр
 
36 лет
13 лет в сервисе
Был
9 часов назад
287 отзывов
5 лет назад
Георгий
 
30 лет
6 лет в сервисе
Был
7 дней назад
7 отзывов
5 лет назад
Руслан
 
39 лет
12 лет в сервисе
Был
5 лет назад
54 отзыва(-3)
5 лет назад