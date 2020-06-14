Добрый день) Требуется опытный разработчик middle уровня для создания приложения, писать нужно на Swift. В арсенале 25+ экранов с разными состояниями. Могу выслать макеты на оценку по запросу. Но для начала, обязательно ...
Сделать функционал по подсветке текста по условию
Есть 5 цветов. Есть строка в которой присутствует символ #. Нужно разбить строку так что бы было между этими символами текст был подсвечен в свой цвет. При варианте более 5 символов таких в стоке последующие окрашиваются в последний выбранный цвет. 5 первых символов # окрашиваются в какой то другой всегда (серый например). Сделать так что бы было копирование в буфер без специальных символов переносу строки и тп.
mEdit_jwt_token.setSelectAllOnFocus(true);
mEdit_jwt_token.requestFocus();
mEdit_jwt_token.selectAll();
Каждый раз при печатании идет перерисовка содержимого с правилами указанными выше.
Желательный плагин для использования: https://github.com/binaryfork/Spanny
Java
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