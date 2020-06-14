Сделать функционал по подсветке текста по условию

Есть 5 цветов. Есть строка в которой присутствует символ #. Нужно разбить строку так что бы было между этими символами текст был подсвечен в свой цвет. При варианте более 5 символов таких в стоке последующие окрашиваются в последний выбранный цвет. 5 первых символов # окрашиваются в какой то другой всегда (серый например). Сделать так что бы было копирование в буфер без специальных символов переносу строки и тп.

mEdit_jwt_token.setSelectAllOnFocus(true);

mEdit_jwt_token.requestFocus();

mEdit_jwt_token.selectAll();

Каждый раз при печатании идет перерисовка содержимого с правилами указанными выше.

Желательный плагин для использования: https://github.com/binaryfork/Spanny

Java