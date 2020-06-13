Есть проект Android приложения в котором нужно разобраться.

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Закрыт5 заявок604 просмотра

Есть приложение в котором нужно разобраться. Ссылку на github предоставлю по просьбе. Темы: kotlin, di koin, retrofit, rx, view viewmodel.

AndroidKotlin
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