Добрый день) Требуется опытный разработчик middle уровня для создания приложения, писать нужно на Swift. В арсенале 25+ экранов с разными состояниями. Могу выслать макеты на оценку по запросу. Но для начала, обязательно ...
Доработка Android
Внедрить новую графику и апи. Оплата по факту.
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