Мобильное приложение для rtsp трансляции с камеры телефона

$1500
  1. Биржа фриланса
  2. Мобильные приложения
Завершен8 заявок609 просмотров

Необходимо разработать мобильное приложение для Android, которое будет транслировать видео в rtsp с камеры телефона.

Трансляция должна продолжаться в виде процесса в фоновом режиме при запущенном приложении по Wi-Fi сети.

Android
5 лет назад
abcsport
Сергей 
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Выбранный исполнитель

canoq
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4 года назад
5 лет назад
$500
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Escrow
Решить задачу не смог. Передал работу другому исполнителю
Не смог выполнить задачу, слишком сложная.

Заявки фрилансеров

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