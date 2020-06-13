MVP социальной сети iOS Android

  1. Биржа фриланса
  2. Мобильные приложения
Закрыт1 заявка476 просмотров

Фронт + бэк.

Разработка по прототипу.

Кросс или нативно на выбор.

Бюджет окончательный.

Оплата по факту.

AndroidiOS
5 лет назад
andrewmishin
Мишин 
44 года
8 лет в сервисе
Был
5 лет назад
4 отзыва

Заявки фрилансеров

Георгий
 
30 лет
6 лет в сервисе
Был
7 дней назад
7 отзывов
5 лет назад