evgeniy1234

Есть 5 цветов. Есть строка в которой присутствует символ #. Нужно разбить строку так что бы было между этими символами текст был подсвечен в свой цвет. При варианте более 5 символов таких в стоке последующие ...
- Мобильные приложениянет заявокЗакрыт5 лет назад
1. Нужно подкорректировать некоторый проект open source для личных нужд. Сделана запись с микрофона в файл. Записывает и работает старт и стоп, но когда делают прослушиваю запись то ничего не слышно. View и вся логика ...Мобильные приложениянет заявокЗакрыт5 лет назад
[table]Сделать так чтобы был показ полного экрана, а не части как сейчас(выделено красным цветом на картинке), и работал алгоритм который сейчас присутствует в модели. Проект полностью рабочий https://github.com/tensorflow/examples/tree/master/lite/examples/object_detection/android[/table]Мобильные приложения2 заявкиЗакрыт5 лет назад
- $10
Нужно реализовать динамическую галерею на YII 1 с применением аякс на всем сайте. Предлагайте ваши сроки и бюджеты пожалуйста. ТЗ: https://docs.google.com/document/d/1-Yx50_Uqbx-KzK7e4tu7vFkmTBnJ8uzDl1dvk26RgZo/mobilebasic?pli=1 Расчет - western union ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт10 лет назад