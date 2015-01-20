Сделать галерею на YII 1 по примеру

$10
Веб-программированиеЗакрыт1 заявка139 просмотров
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Нужно реализовать динамическую галерею на YII 1 с применением аякс на всем сайте. Предлагайте ваши сроки и бюджеты пожалуйста.

ТЗ:

https://docs.google.com/document/d/1-Yx50_Uqbx-KzK7e4tu7vFkmTBnJ8uzDl1dvk26RgZo/mobilebasic?pli=1

Расчет - western union

Если есть вопросы то можете задавать тут или в skype

9 лет назад
evgeniy1234
Евгений 
35 летРоссия
9 лет в сервисе
Был
3 года назад
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