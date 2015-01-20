Сделать галерею на YII 1 по примеру

Нужно написать ПО для которое будет полностью эмулировать блок "последние транзакции" на сайте blockchain.info/ с использованием node.js, websocket, jquery и mysql. Схема работы ПО: скрипт генерирует новые записи в базу данных mysql (этот скрипт должен быть ...
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Нужно реализовать динамическую галерею на YII 1 с применением аякс на всем сайте. Предлагайте ваши сроки и бюджеты пожалуйста.
ТЗ:
https://docs.google.com/document/d/1-Yx50_Uqbx-KzK7e4tu7vFkmTBnJ8uzDl1dvk26RgZo/mobilebasic?pli=1
Расчет - western union
Если есть вопросы то можете задавать тут или в skype
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