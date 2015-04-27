Программа учета продукции

Нужна программа для ведения продукция склада, в которой:

1. Программа должна работать через веб-браузер

2. Будет вход через аккаунт как для юзера , так и администратора через пароль.

3. Самостоятельное добавление, ввод наименования продукции и редактирование.

4. А так же назначать кол-во, вес.

5. Суммарные остатки одной продукции или всей по по датам (назначать самому).

6. Приход писем на почту об окончании продукции.