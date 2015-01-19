Сделать обработку чекбоксов

Веб-программированиеЗавершен8 заявок157 просмотров
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Есть сверстанный блок (см. скрин) - нужно сделать вывод цены в "итоговая цена" в зависимости от выбранных чекбоксов.

Просьба указывать точную цену и время..

Есть только этот блок. Сайт не на движке

9 лет назад
ivandobychin
Иван 
29 летУкраина
11 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
Выбранный исполнитель
Demoris
31 годРоссия
12 лет в сервисе
Был
2 года назад
9 лет назад
$10
1 день
Сотрудничество прошло успешно. Все сделано быстро и качественно. Рекомендую.
Остался доволен сотрудничеством. Понятная задача, мгновенная оплата по завершению работы. Хороший заказчик.
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