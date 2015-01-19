Сделать обработку чекбоксов

Нужно написать парсеры нескольких сайтов объявлений, по определенной тематике объявлений. При этом, чтобы полученные результаты по некоторым критериям фильтровались. Жду откликов! Оставляйте контакты и если возможно какой то примерный ориентир по цене. Свяжемся обсудим.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Есть сверстанный блок (см. скрин) - нужно сделать вывод цены в "итоговая цена" в зависимости от выбранных чекбоксов.
Просьба указывать точную цену и время..
Есть только этот блок. Сайт не на движке
- Похожие заказы
- Веб-программирование19 заявокЗакрыт9 лет назад
Необходимо немного исправить модуль мониторинга игровых серверов. Добавить небольшой дизайн на CSS.Веб-программирование3 заявкиЗакрыт9 лет назад
Есть вот такой плагин для WordPress free-stock-photos-by-mystockphotocom Он добавляет на страницу постинга кнопку http://prntscr.com/5t5orx , с помощью которой в пост можно вставить картинку с http://www.mystockphoto.com/ В плагине есть ряд моментов, которые не устраивают, поэтому нужно сделать аналогичный ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт9 лет назад
Здравствуйте. Необходимо сделать вывод названий изображений. Стоит модуль блока на Opencart. В админке нету поля для заполнения назвы изображения. Изображения открываються во всплывающем окне. Сайт http://vaismebel.com.ua/materiali/fotopechat.htmlВеб-программирование7 заявокЗакрыт9 лет назад
есть kabmet.ru(пока отключен) и cabmet.ru, были связаны редиректом, простейшие html задача поставить сайт-магаз-шаблон, скопировать тексты с морды старого, возможно добавить картинок для дизайна, залинковать внутренние значимые страницы и забить магазин(каталог) с помощью парсинга. это вкратце цену определите ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт9 лет назад
при использовании нескольких валют для разных товаров не учитывается обменный курс валюты при сортировке товара по цене. пример: товар 1 – цена 100 у.е, окончательная цена = 4500 руб. товар 2 – цена 300 руб., ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт9 лет назад
Нужен модуль вывода всех последних комментариев к товарам Joomshopping. Блок комментария должен в себя включать ссылку на товар, превью картинку товара, цену товара, дату комментирования, имя автора и сам комментарий. Список должен выводится с разбивкой ...Веб-программирование1 исполнительЗавершен9 лет назад
Для готовой посадочной страницы на Wordpress необходимо написать скрипт, который выполнял бы следующие функции 1. Если зайти на страницу site.ru (без параметра на конце), то загаловок на странице будет стандартный, например "Сертификат качества ISO 9001 (СМК)" ...Веб-программирование8 заявокЗакрыт9 лет назад
- $150
Есть 2 расширения для браузеров: 1 для Хрома и 1 для Опера. Для Оперы все еще рабочий, но на многих сайтах несанкционированно внедряет рекламу. Суть расширений - проигрывание видео или музыки из торрент-ссылки, после указания ее в ...Веб-программирование1 исполнительЗавершен9 лет назад
Есть сайт на Joomla 1.5 + Virtuemart Размещается на VDS. Посещаемость не большая, но с недавнего времени начинает дико тормозить при той же посещаемости. По статистике VDS Средняя загрузка 5.86 5.68 4.81 (раньше всегда до 1 доходило) Как удалось ...Веб-программирование5 заявокЗакрыт9 лет назад