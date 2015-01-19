Отредактировать модуль мониторинга

Есть вот такой плагин для WordPress free-stock-photos-by-mystockphotocom Он добавляет на страницу постинга кнопку http://prntscr.com/5t5orx , с помощью которой в пост можно вставить картинку с http://www.mystockphoto.com/ В плагине есть ряд моментов, которые не устраивают, поэтому нужно сделать аналогичный ...