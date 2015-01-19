Программирование

Веб-программированиеЗакрыт2 заявки151 просмотр
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есть kabmet.ru(пока отключен) и cabmet.ru, были связаны редиректом, простейшие html

задача поставить сайт-магаз-шаблон, скопировать тексты с морды старого, возможно добавить картинок для дизайна, залинковать внутренние значимые страницы и забить магазин(каталог) с помощью парсинга. это вкратце

цену определите за конкретные работы

9 лет назад
Junior1
31 годУкраина
9 лет в сервисе
Был
9 лет назад
4 отзыва
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