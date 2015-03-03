Доработка поиска в Opencart

Добрый день, уважаемые коллеги! В настоящее время наша компания ищет подрядчика на выполнение работ по созданию проекта по типу zzap.ru или toolfind.ru, т.е. портала позволяющему найти искомые пользователем автозапчасти среди множеств предложений поставщиков и продавцов автозапчастей. Нужен ...
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Требуется доработка Поиска Opencart 1.5.5.1.
Поиск по умолчанию осуществляется только по товарам, а нужно сделать, чтобы он искал по названиям и описаниям категорий, а также по статьям (статьи стандартные без использования модулей, поиск тоже стандартный).
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