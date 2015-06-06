Необходимо подключение бекенда и запуск сайта обменника

$500
Веб-программированиеЗавершен2 заявки175 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Есть готовые шаблоны HTML+CSS+JS для сайта обменника электронных валют, необходимо выполнить оставшиеся этапы по запуску сайта - установка бекенд модуля, подключение мерчантов платежных систем Bitcoin, Perfect Money, установка и настройка безмерчантных систем, а также выполнить все остальные необходимые этапы программирования для запуска сайта, также перенос сайта на сервер, настройку https для сайта, тестирование и запуск.

Подробности в ТЗ, которое выслал на почту.

9 лет назад
HK888
43 годаРоссия
9 лет в сервисе
Был
3 года назад
2 отзыва
Выбранный исполнитель
Sassoft
32 годаРоссия
17 лет в сервисе
Был
7 месяцев назад
9 лет назад
$500
30 дней
Проделана большая работа по запуску с нуля нового проекта, всё в итоге сделано так, как и задумывалось, за что большое спасибо Александру! Дальше будем тестировать сервис в режиме публичного тестирования, после чего несомненно продолжим сотрудничество по расширению функционала.
Приятный заказчик, чётко ставит задачи и требования. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество, рекомендую.
  • Похожие заказы

  • Сделать правки на сайте, 24 небольших задачи, ТЗ внутри

    $100

    Доброго времени суток! Есть сайт — http://academycenter.ru/ У клиента есть ТЗ на исправление багов и добавление нового функционала. Нужно оценить и сказать по срокам. Файл с ТЗ прикрепляю. Ссылка для скачивание ТЗ: https://www.dropbox.com/s/6rfg2tb0khm8eh9/%D0%A2%D0%97%20%D0%BF%D0%BE%20academycenter.ru.doc?dl=0 Спасибо за внимание.

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    9 лет назад

  • Дополнение функционала счетчика.

    Здравствуйте! Имеется небольшая работа по счетчику http://marketingconf.ru/. Необходимо следующее: http://prntscr.com/5rusm1 Выровнять цифру "Дней" по центру. Счетчик необходимо обнулять каждую пятницу в 19:00. При сбросе счетчика происходит автоматическое обновление мест до 20. При нажатии кнопки "Зарегистрироваться" должно уменьшаться кол-во оставшихся мест. Если мест ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    9 лет назад

  • Написание модуля для скрипта H-SCRIPTS

    $120

    Необходимо добавить на сайт раздел для проведения лотереи! Сам движок есть во вложении.Знаю алгоритм реализации. Нужен именно модуль, код движка затрагивать не придется. Сайт движка - http://h-scripts.ru/

    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Эмулировать фейковый чат из массива сообщений

    $15

    Необходимо реализовать простейшую эмуляцию чата, как на этой странице http://mula.biz/xxxplays/ на этой странице вставлен iframe http://mula.biz/sexscreen/vsa/agentfiles/agent.php (но сам по себе этот файл/скрипт не работает) нам необходим такой же файл agent.php который будет выдавать такое же окошко чата и туда ...

    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    9 лет назад

  • Андроид проект

    $1000

    Нужно выполнить серьезный андроид проект. Работа будет связана с общением пользователей по чату и по видео (для этого предоставляется андроид библиотека, с помощью которой очень легко наладить видеообщение, можно будет взять готовый работающий код для ...

    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    9 лет назад

  • Настройка электронной коммерции

    Необходимо настроить отдачу данных для гугл аналитика на сайте часть шагов по по прохождению заказа есть, часть возможно придется дописывать ориентировочное ТЗ в приложении (корректировки, предложения приветствуются) необходимо настроить/дописать, ввести в эксплуатацию от Вас - срок стоимость

    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    9 лет назад

  • Webasyst Сделать копию "Рекомендуем посмотреть"

    $15

    Добрый вечер. Есть магазин на движке Webasyst 309. Нужно сделать копию стандартного модуля "Рекомендуем посмотреть". Сейчас этот модуль занят другими задачами. Т.е. Нужно создать еще один. Принцип работы: Делаете на моем магазине (копии), потом предоставляете ...

    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Сделать правки на сайте, 24 небольших задачи, ТЗ внутри

    Доброго времени суток! Есть сайт - http://academycenter.ru/ У клиента есть ТЗ на исправление багов и добавление нового функционала. Нужно оценить и сказать по срокам. Файл с ТЗ прикрепляю. Спасибо за внимание.

    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    9 лет назад