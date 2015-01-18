Сделать правки на сайте, 24 небольших задачи, ТЗ внутри

Веб-программированиеЗакрытнет заявок131 просмотр
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Доброго времени суток!

Есть сайт - http://academycenter.ru/

У клиента есть ТЗ на исправление багов и добавление нового функционала.

Нужно оценить и сказать по срокам.

Файл с ТЗ прикрепляю.

Спасибо за внимание.

9 лет назад
WebAero
34 годаСША
13 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
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