Сложная форма заказа для сайта на Joomla

Нужно сделать сложную форму заказа для сайта на joomla.

Форма заказа кресельныx пoдъёмнков.

1. Изначально выбирается типа кресла и цвет - от этого выбора зависит возможность выбрать некоторые другие параметры. Какие-то параметры становятся не активны (их нельзя выбрать для данного типа кресла), какие-то выбираются автоматически и их нельзя изменить.

2. При выборе определённых параметров - меняется фото. Есть около 10 параметров, в каждом от 2 до 6 вариантов выбора. Под каждый возможный вариант сочетания параметров есть фотка, которая должна автоматически меняться при выборе параметра.

Есть прототип как это схематично должно выглядеть (прикрепил).

Стиль интерфейса тоже нужно сделать, но это можно оценить отдельно.

По возможности сделать на стандарнтых джумловских компонентах форм (chronoforms, rs form, quickform - на любом), чтобы мог редактировать менеджер не заглядывая в код. Но это не обязательно.

Нужно примерно оценить стоимость работы.