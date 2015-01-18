Сложная форма заказа для сайта на Joomla

Нужно написать не сложный скрипт, который бы умел заливать видео во вконтакте. 1. Заливка видео по прямой ссылке с самого же в вконтакте, к примеру я вставляю ссылку вида: http://cs532305v4.vk.me/u25487370/videos/c2d3df0a68.360.mp4?extra=gSGviDA6WNaWGCfV-Lj8NV1eXj5f-Ze9aExDezLqLlQV4szmN9i4gsjpq1MuxOJBUFNizdjFGLY6Bf5NW94RXIFx7vsYqjg и он должен уметь по ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно сделать сложную форму заказа для сайта на joomla.
Форма заказа кресельныx пoдъёмнков.
1. Изначально выбирается типа кресла и цвет - от этого выбора зависит возможность выбрать некоторые другие параметры. Какие-то параметры становятся не активны (их нельзя выбрать для данного типа кресла), какие-то выбираются автоматически и их нельзя изменить.
2. При выборе определённых параметров - меняется фото. Есть около 10 параметров, в каждом от 2 до 6 вариантов выбора. Под каждый возможный вариант сочетания параметров есть фотка, которая должна автоматически меняться при выборе параметра.
Есть прототип как это схематично должно выглядеть (прикрепил).
Стиль интерфейса тоже нужно сделать, но это можно оценить отдельно.
По возможности сделать на стандарнтых джумловских компонентах форм (chronoforms, rs form, quickform - на любом), чтобы мог редактировать менеджер не заглядывая в код. Но это не обязательно.
Нужно примерно оценить стоимость работы.
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