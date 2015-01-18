Эмулировать фейковый чат из массива сообщений

Необходимо реализовать простейшую эмуляцию чата, как на этой странице

http://mula.biz/xxxplays/

на этой странице вставлен iframe

http://mula.biz/sexscreen/vsa/agentfiles/agent.php (но сам по себе этот файл/скрипт не работает)

нам необходим такой же файл agent.php

который будет выдавать такое же окошко чата и туда будет раз в 15 секунд бросать сообщение из массива в javascript-e. Начиная с 3-его, сообщения должны сопровождаться звуком (звук из mp3, см.исходник странички), как на сайте примере.

Ничего сложного, просто нужно ТОЛЬКО выдавать сообщения из массива от фиктивной девушки с заданным интервалом.