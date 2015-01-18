Настройка электронной коммерции

Нужно написать не сложный скрипт, который бы умел заливать видео во вконтакте. 1. Заливка видео по прямой ссылке с самого же в вконтакте, к примеру я вставляю ссылку вида: http://cs532305v4.vk.me/u25487370/videos/c2d3df0a68.360.mp4?extra=gSGviDA6WNaWGCfV-Lj8NV1eXj5f-Ze9aExDezLqLlQV4szmN9i4gsjpq1MuxOJBUFNizdjFGLY6Bf5NW94RXIFx7vsYqjg и он должен уметь по ...