Парсинг/граббинг

Приятно было сотрудничать с Алексеем. Четкое ТЗ, небольшие изменения в ходе работы были в рамках проекта и не требовали дополнительных затрат. Не смотря на небольшие форс мажорные обстоятельства с моей стороны, в виде отсутствие некоторого времени, Алексеем были восприняты с понимаем. Незамедлительная оплата. Рекомендую как порядочного заказчика.