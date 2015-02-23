Парсинг/граббинг

$50
Веб-программированиеЗавершен5 заявок266 просмотров
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Цель проекта: создание программы для парсинга/граббинга информации (id, площади объектов, описание объектов, стоимости/цены объектов, контактная информация, фотографии и др.) с сайта ЦИАН.РУ в Excel для Московской области, Москвы и других регионов, представленных на сайте.

Нюансы проекта обсуждаются: итоговый результат, сроки выполнения, стоимость и др.

Спасибо!

9 лет назад
stahanovec_
Алексей 
40 летРоссия
10 лет в сервисе
Был
7 лет назад
Выбранный исполнитель
squirrel25
Виктор 
36 летУкраина
11 лет в сервисе
Был
2 года назад
9 лет назад
$65
2 дня
Перед Виктором была поставлена задача написания парсинга сайта. Задача выполнена. Незначительные изменения/пожелания Заказчика во время выполнения работы учитывались и принимались без агрессии. Виктор, спасибо!
Приятно было сотрудничать с Алексеем. Четкое ТЗ, небольшие изменения в ходе работы были в рамках проекта и не требовали дополнительных затрат. Не смотря на небольшие форс мажорные обстоятельства с моей стороны, в виде отсутствие некоторого времени, Алексеем были восприняты с понимаем. Незамедлительная оплата. Рекомендую как порядочного заказчика.
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