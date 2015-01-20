Модуль "Все отзывы" Joomla Joomshopping

Добрый день, уважаемые коллеги! В настоящее время наша компания ищет подрядчика на выполнение работ по созданию проекта по типу zzap.ru или toolfind.ru, т.е. портала позволяющему найти искомые пользователем автозапчасти среди множеств предложений поставщиков и продавцов автозапчастей. Нужен ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужен модуль вывода всех последних комментариев к товарам Joomshopping. Блок комментария должен в себя включать ссылку на товар, превью картинку товара, цену товара, дату комментирования, имя автора и сам комментарий. Список должен выводится с разбивкой на страницы (пагинация), последние добавленные - первыми. Можно написать модуль "с нуля" или доработать существующие в свободном доступе (не принципиально). Верстка и дизайн не нужна - главное функционал.
- Похожие заказы
- Веб-программирование3 заявкиЗакрыт9 лет назад
Для готовой посадочной страницы на Wordpress необходимо написать скрипт, который выполнял бы следующие функции 1. Если зайти на страницу site.ru (без параметра на конце), то загаловок на странице будет стандартный, например "Сертификат качества ISO 9001 (СМК)" ...Веб-программирование8 заявокЗакрыт9 лет назад
- $150
Есть 2 расширения для браузеров: 1 для Хрома и 1 для Опера. Для Оперы все еще рабочий, но на многих сайтах несанкционированно внедряет рекламу. Суть расширений - проигрывание видео или музыки из торрент-ссылки, после указания ее в ...Завершен9 лет назад
Есть сайт на Joomla 1.5 + Virtuemart Размещается на VDS. Посещаемость не большая, но с недавнего времени начинает дико тормозить при той же посещаемости. По статистике VDS Средняя загрузка 5.86 5.68 4.81 (раньше всегда до 1 доходило) Как удалось ...Веб-программирование5 заявокЗакрыт9 лет назад
Ошибка при входе в базу данных. phpMyAdmin - Error Error during session start; please check your PHP and/or webserver log file and configure your PHP installation properly. Also ensure that cookies are enabled in your browser. Нужно ...Веб-программирование8 заявокЗакрыт9 лет назад
собственно надо настроить RewriteRule ссылки вида ?mod=viewthread&tid=$1&extra?_dsign=$1=page\%3D$3&page=$2&%1 преобразовать в ([0-9]+)-([0-9]+)-([0-9]+)\.html$Веб-программирование2 заявкиЗакрыт9 лет назад
Требуется доработка Поиска Opencart 1.5.5.1. Поиск по умолчанию осуществляется только по товарам, а нужно сделать, чтобы он искал по названиям и описаниям категорий, а также по статьям (статьи стандартные без использования модулей, поиск тоже стандартный).Завершен9 лет назад
На сайте есть форма заказа и рабочий скрипт отправки данных на почту. Требуется сделать поле для вложения, при этом при добавлении вложения появлялось бы новое поле для вложения и т.д. и соответственно нужно доработать скрипт, ...Завершен9 лет назад
Нужен профисионнал для Созданния програмного обеспеченния для Такси 1.мобильное приложение 2. стационарная программа для диспетчерской службы жду заявок. образцы есть)Веб-программирование11 заявокЗакрыт9 лет назад