Модуль "Все отзывы" Joomla Joomshopping

Веб-программированиеЗавершен3 заявки211 просмотров
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Нужен модуль вывода всех последних комментариев к товарам Joomshopping. Блок комментария должен в себя включать ссылку на товар, превью картинку товара, цену товара, дату комментирования, имя автора и сам комментарий. Список должен выводится с разбивкой на страницы (пагинация), последние добавленные - первыми. Можно написать модуль "с нуля" или доработать существующие в свободном доступе (не принципиально). Верстка и дизайн не нужна - главное функционал.

Joomla
9 лет назад
webhit-ua
Тарас 
38 летУкраина
9 лет в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
doh_06
37 летУкраина
11 лет в сервисе
Был
6 лет назад
9 лет назад
$15
1 день
Все отлично и в срок! Буду сотрудничать
Отличный заказчик, понятное ТЗ, всегда на связи, быстрая оплата. Рекомендую!
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