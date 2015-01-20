Модуль "Все отзывы" Joomla Joomshopping

Нужен модуль вывода всех последних комментариев к товарам Joomshopping. Блок комментария должен в себя включать ссылку на товар, превью картинку товара, цену товара, дату комментирования, имя автора и сам комментарий. Список должен выводится с разбивкой на страницы (пагинация), последние добавленные - первыми. Можно написать модуль "с нуля" или доработать существующие в свободном доступе (не принципиально). Верстка и дизайн не нужна - главное функционал.