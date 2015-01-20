Нужно настроить расширенную передачу данных с магазина для гугл аналитикс - сайт goodzont.com.ua. ТЗ: https://drive.google.com/file/d/1O1Rj4e0ZObIouJ-4QjxAJ6Tc5bfAHlAM/view
Веб-программированиенет заявок
Закрыт
4 года назад
Нужно настроить расширенную передачу данных с магазина для гугл аналитикс - сайт goodzont.com.ua. ТЗ: https://drive.google.com/file/d/1O1Rj4e0ZObIouJ-4QjxAJ6Tc5bfAHlAM/view
Есть сайт на Kohana http://bombaraketa.com.ua. Успешно работает на своем серваке... нужно настроить на новом хостинге. Файлы залиты, база данных создана но сайт не работает
Нужен модуль вывода всех последних комментариев к товарам Joomshopping. Блок комментария должен в себя включать ссылку на товар, превью картинку товара, цену товара, дату комментирования, имя автора и сам комментарий. Список должен выводится с разбивкой ...