webhit-ua

Тарас webhit-ua

 
39 лет
10 лет на фриланс-бирже
Был
4 года назад
Описание профиля отсутствует

Отзывы фрилансеров

doh_06
38 лет
12 лет в сервисе
Был
7 лет назад
$15
10 баллов
10 лет назад
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Отличный заказчик, понятное ТЗ, всегда на связи, быстрая оплата. Рекомендую!
Все отлично и в срок! Буду сотрудничать
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