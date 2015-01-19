Необходимо организовать подписку с помощью мобильных платежей (вап-клик) на скачивание файлов. Т.е пользователь попадает на сайт ему предлагается скачать файл на высокой скорости в случае если он подпишется на услугу, когда он нажимает подписаться его перебрасывает на сайт с файлами одновременно выдается логин и пароль к этому сайту что бы с него можно было скачивать. Все это происходит только если пользователь зашел по мобильному интернету с телефона