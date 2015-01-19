Прикрутить мерчант на сайте (под управлением Joomla)

Веб-программированиеЗакрыт1 заявка79 просмотров
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Всем привет.

Есть срочная задача, собсно сабж в заголовке, API во вложении.

Сайт под Joomla 2.5 корзина от JBZoo

Для ускорения работы, где что и как подправить подскажу…

Нужно было сделать еще вчера (((

PS

Извиняюсь за краткость — время пождимает.

Спрашивайте по скайп.

Joomla
9 лет назад
Goliaf
Антон 
38 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
7 лет назад
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